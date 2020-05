Loncopué: el drama de una familia que luchó contra el coronavirus y un audio viral

La situación, según relató, fue atípica. El 6 de abril concurrió al hospital local ante la pérdida del gusto y el olfato. Los médicos le indicaron que si llegaba a tener otros síntomas en los días siguientes que acudiera a otra consulta. Cuatro días después recuperó los sentidos y no presentó nuevos síntomas.

Pero la médica que la atendió se quedó con una duda y el 13 de abril la llamó para realizarle un hisopado porque su caso era sospechoso. “Yo estaba muy tranquila y segura que me iba a dar negativo porque no había tenido otros síntomas y no había hecho nada fuera de las medidas de seguridad que se establecieron en el pueblo”, aseguró Alicia.

Para ese entonces, en la localidad había explotado la noticia de que se había expandido el brote de coronavirus luego de un asado y decidieron bloquear los accesos. Se permitía salir a abastecerse según la terminación del DNI en números pares o impares.

El 15 de abril, su marido salió a hacer las compras porque coincidía con la terminación del DNI habilitada para circular. “Salió porque la doctora me dijo que solo la persona a la que se le hizo el hisopado estaba en aislamiento por 14 días. Le preguntó si podía salir mi marido y respondió que podía hacerlo siempre y cuando tome las medidas de protección adecuada, que use barbijo, guantes y mantenga la distancia social”, contó y agregó que cuando el hombre regresaba dejaba la ropa que había usado en el lavadero mientras ella limpiaba la mercadería con lavandina.

loncopue bloque aislamiento 02.jpg Tras la ola de casos, el gobierno decidió aislar Loncopué. Gentileza

“Fue al banco y a la carnicería y ya en el pueblo se sabía que yo era positivo y que él incluso era positivo. Cuando nosotros todavía no teníamos respuesta desde el hospital sobre los resultados del hisopado”, aseveró Alicia y detalló que recién horas después llamó la doctora desde el hospital para decirle que tenía que estar tranquila, que debía estar en la etapa final de la enfermedad.

"La primera que me llamó del hospital fue ella para confirmarme que era positiva de Covid-19. ¿Cómo sabían en el pueblo?", se preguntó la mujer y señaló que desconoce cómo pudo haberse contagiado, que los médicos les pidieron que recordara con quién se había relacionado. Pero ella asegura que desde que dejó de trabajar el 17 de marzo por la disposición de la cuarentena sólo estuvo con su familia, ni siquiera con sus hermanos que también viven en la misma localidad.

A su marido le hicieron el hisopado el 16 de abril, junto a los tres hijos del matrimonio, dos de los cuales también dieron positivos, todos asintomáticos hasta la fecha. "Con los que participaron del asado no tengo trato, ni vínculo, ni me los crucé en el mercado", dijo Alicia.

"Fuimos señalados en el pueblo, cuando no violamos la cuarentena, ni hicimos juntas. Difundieron audios acusándolo a mi marido, que trabaja en Termas y lo conoce todo el pueblo", contó y agregó: "Nos tomó de sorpresa, no lo esperábamos. Ahora que enfrentarse a la sociedad, que es lo más feo. Uno está bien de salud pero que anden difamando te afecta psicológicamente, emocionalmente. No sabés cómo te va a tratar la sociedad cuando esto termine y se pueda salir a la calle".

