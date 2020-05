Advierten que en los colectivos sólo viajarán usuarios sentados

Carrillo señaló que incluso han tenido que soportar insultos de parte de pasajeros a los que no les permitieron subir porque ya estaban todos los asientos ocupados. “Hasta ahora sólo fueron agresiones verbales, con insultos, incluso se han puesto delante de las unidades para que no avancen. No queremos que esto pase a mayores”, denunció el delegado.

“El transporte será una de las últimas actividades que se normalizará. Cada día estamos más preocupados como trabajadores del transporte porque nos vemos rodeados de más gente”, admitió.

Al tiempo que aclaró: “No es que no los queramos llevar sino que estamos respetando una normativa del gobierno, el transporte tiene que trabajar con pasajeros sentados”.

Dijo que lejos de tomar conciencia, en muchos casos observan que viajan adultos con niños o bien ancianos que son población de riesgo. “Hay mucha gente en la calle, queda gente a pie a pesar de que a medida de que se fue flexibilizando la cuarentena se han ido incorporando unidades. Hoy son 50, antes de la pandemia eran unas 110”, dijo Carrillo.

El delegado reconoció que algunos choferes viajan con un par de pasajeros parados por no discutir aunque no es una modalidad que sea aceptada.

“Le pedimos a la Municipalidad que nos ayuden con los controles de circulación para reducir la demanda del transporte. Como choferes no podemos pedirles permiso, los que los muestran son personal de seguridad y de salud, del resto no sabemos si los tienen”, agregó.

Les pidió a los usuarios del transporte público que lo utilicen en caso de desarrollar actividades esenciales y lo menos posible. “Espero que todos los entiendan, para eso pegamos esos carteles, es un decreto que establece que no nos juntemos arriba de los colectivos porque es un foco infeccioso”, cerró el delegado.

