"Llegaron al corte y no solamente había vehículos de San Martín sino de otras zonas sanitarias y no podían pasar. Nos pusimos en contacto con las autoridades de Gendarmeria, con Policía de la Provincia y todos hicieron todo lo posible, pero no cambiaron de posición en cuanto a que decidieron no dejar pasar", contaron.

Al encontrarse con esta situación cuando llegaron al lugar, entre las 7 y las 8 de la mañana, tuvieron que pegar la vuelta y regresar a San Martín. Este jueves realizarán nuevamente el viaje. "Es la primera vez que nos pasa en 25 años de trabajo. Estuvimos en la pueblada de Cutral Co y ahí pasábamos", destacaron las autoridades.

"A la zona sanitaria lo afecta porque eran muestras de pacientes sospechosos que ahora nos demora un día más para saber cuál es su cuadro. Eso significa que hay grupos de personas que están esperando esos resultados para ver si continúan con el aislamiento o no, más allá del paciente que está con el corazón en la mano esperando ese resultado. Esto afecta la salud pública", consideraron, y agregaron que "mañana teníamos programada la vacunación antigripal, teníamos muchas personas en San Martín de los Andes y Junín que esperaban la vacuna para mañana".

