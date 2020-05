Zapala: Gendarmería retuvo a mineros por violar la cuarentena

"Nos pidieron nuestra documentación e información nuestra. Nos preguntaron los nombres de nuestros padres y dónde vivíamos. Fueron preguntas raras. Nos negamos a dar nuestra huella digital", precisó el hombre. Luego de esto, supieron que efectivos de Gendarmería recorrieron sus domicilios en Andacollo durante la madrugada. "Mis viejos me llamaron a las cuatro de la mañana desesperados, golpearon la puerta mal, andaban con linternas, querían corroborar que vivíamos en ese domicilio. Como trabajadores te indigna, porque no somos delincuentes", señaló.

Según refirió, Gendarmería les quiso retener los vehículos "porque incumplimos la obligatoriedad de la cuarentena" y, ante su negativa, se quedaron adentro sin posibilidad de trasladarse ni moverse. Además, Tapia indicó que hasta el momento no tienen ninguna solución ya que no pueden retirarse y al mismo tiempo se niegan a entregar los vehículos.

"Hace dos meses que no cobramos nuestros sueldos y desde agosto del año pasado no tenemos aportes jubilatorios. Hasta el momento no hay respuesta y no tenemos solución. Se fue todo de las manos y por decisión nuestra tuvimos que tomar estas medidas, porque no vimos otra opción. Sólo nos queda esperar", lamentó el trabajador.

