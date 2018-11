Advierten que los riesgos de infarto se triplicarán...

Neuquén. Se viene una serie infartante entre Boca y River. No es sólo un juego de palabras. El presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, Jorge Tartaglione, publicó un tuit en el que hizo recomendaciones a los pacientes con problemas cardíacos debido a que se “triplica” el riesgo de infarto en series así. “Boca-River, final de la Libertadores: Se triplica el riesgo de infarto. Disfrutalo, no lo sufras y si tuviste un problema cardíaco y con el fútbol no la pasás bien, no dejes la medicación y consultá a tu médico”, escribió el médico cardiólogo y comunicador en temas de salud.