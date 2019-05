"Por eso el desafío es convertirnos en una Nación que trate de mirar para atrás solamente para no cometer los mismos errores y que la experiencia nos sirva para construir un futuro mejor", afirmó el integrante del Gabinete Nacional.

Durante el acto en la Base Naval Puerto Belgrano, Aguad mencionó en su discurso los resultados de una investigación de una comisión técnica y que remonta los incidentes con el ARA San Juan a 1995.

Además, en declaraciones a una radio local, había atribuido a la "falta de adiestramiento y renovación de capacidades" de los tripulantes la situación que derivó en el hundimiento.

"La flota de submarinos estuvo cinco años sin navegar y esto no es gratis. Todas estas desgracias que hemos tenido, de la cuales seremos todos responsables, forma parte de los accidentes y de las cuestiones que tienen que ver por ejemplo con el ARA San Juan", dijo Aguad.

Sostuvo que el hundimiento "tuvo menos que ver con un deterioro del submarino y más con una falta de transmisión intergeneracional de la experiencia adquirida".

"El atraso del país no es gratis para nadie porque todos lo sufren. Las Fuerzas Armadas han tenido largos períodos sin adiestramiento, sin capacitación", justificó.

Los dichos de Aguad generaron malestar en los familiares de las víctimas del ARA San Juan y una polémica en las redes sociales de parte de usuarios que consideraron que el ministro había responsabilizado a los submarinistas por el hundimiento de la nave.

En ese marco, el titular de Defensa tuvo que salir a aclarar que no culpó a los tripulantes: "No tienen ninguna responsabilidad. Bajo ningún punto de vista hablé de responsabilidad de los submarinistas, al contrario. La responsabilidad la tiene que determinar la Justicia, no nosotros", se excusó en declaraciones a Cadena 3.

Por su parte, el padre de uno de los tripulantes fallecidos, Luis Tagliapietra, cruzó fuerte a Aguad: "Se le cayó la careta al ministro, es una falta de respeto y una muestra de insensibilidad para todos los familiares", se quejó en declaraciones al canal A24.

"(Aguad) Nos lo dijo en privado (lo de la presunta responsabilidad de los submarinistas), fue la estrategia del ministro desde el primer día. Los familiares sabíamos a qué apuntaba el ministro desde el primer día", agregó Tagliapietra, quien el día anterior recusó a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, en la causa en la que se investigan las circunstancias del trágico hecho, por considerar que mantiene una postura "parcial", ante lo que pidió su apartamiento.

