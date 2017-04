Ahora, Muñoz no pagó la multa y sería embargado

Neuquén

El ex juez Marcelo Muñoz no pagó la multa de 28 mil pesos que se le labró por chocar, huir y negarse a realizar el test de alcoholemia. Ahora será ejecutado judicialmente y le podrían embargar los bienes. Además, no entregó la licencia de conducir y hay versiones, en la Justicia de Faltas, de que estaría manejando.