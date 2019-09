¿Arrugó?

El conductor de Debo decir (América) pasó este viernes por Flor de la Tarde y aclaró que sus palabras no tuvieron nada que ver con una declaración de amor. “Lo que dije no fue ninguna declaración. Tauro me llamó y me dijo ‘¿quién es?’”, señaló Luis, titubeando con sus palabras.

Embed

“¿Y por qué quieren saber?”, indagó Flor de la V. Ante esa sencilla consulta, Novaresio explicó: “He tenido un perfil muy bajo, por decisión. A mi familia le jode la notoriedad. Lo hemos hablando muchas veces. Y me dicen: ‘Está todo bien con tu trabajo, pero no me interesa tal cosa’. Pero quise decir... y me metí en un berenjenal”.

Ni cargo: Novaresio fue a flor de la Tarde Y aseguró que sus dichos "no fueron una declaración de amor"

Sin embargo, después de la ceremonia de los Martín Fierro, Tauro había contado que cuando le mandó el mensaje a Novaresio, él le respondió: “Antes de fin de año voy a hablar con vos de todo”. Ante ese comentario, muchos de los medios consideraron que el periodista está listo para blanquear a su pareja, aunque habrá que esperar su visita a Intrusos.