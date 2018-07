Ahora Raquel Mancini cruzó a Andy Kusnetzoff

En varias oportunidades, Raquel contó que fue víctima de un ex novio que la golpeaba, situación que le produjo problemas estéticos con sus labios.

“No me llené de cirugías. Sí me hice. Pero la boca que fue mi dolor te reías (sic). Ahora soy yo”, publicó Mancini en su Twitter, arrobando al conductor en su mensaje.

En diálogo con Teleshow, la actriz agregó: “Andy Kusnetzoff me destruyó la vida durante 10 años y ahora se hace el demagogo. Siento que me saqué un peso de encima. ¿Sabés lo que es ver llorar a toda mi familia por las cosas que decían de mí? Aseguró, entre otras cosas, que tenía dos riñones en la boca, cuando a mí me cagaron a trompadas y me desfiguraron la cara”.

Esta no es la primera vez que Andy vive una situación similar ya que en marzo, Anamá Ferreira denunció en las redes que fue víctima de bullying de parte del ex notero de CQC por su forma de hablar. Ante las repercusiones, el conductor tuvo que pedirle disculpas.