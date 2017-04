Ahora sí que se armó

“¿¡¡Qué!!? No me dijo nada, pero quiero que me dejen aclarar una cosa: Tinelli no llama a nadie, él tiene su gente. Si llamaron a Rocío (Oliva), la que me tiene que decir a mí si la llamaron es ella. Hasta ahora no me dijo nada, pero cuando hable le voy a preguntar”, dijo Diego Maradona a Toti Pasman, luego de desayunarse el jueves por la noche que su novia va a participar en el “Bailando”.