La realización protagonizada por Charo Bogarín, Rosario Valenzuela, Juan Palomino y Marité Berlbel que recrea la historia de la cantora mapuche Olga Elisa Painé, se proyectará esta noche a las 21 en el Museo Nacional de Bellas Artes con la presencia de la responsable del proyecto, Aymará Rovera. La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada.

Mientras continúa difundiendo su opera prima, la actriz, productora y directora ya comenzó a trabajar en su próxima ficción, que rodará a fines de septiembre en Ruca Choroi, Aluminé, Villa Pehuenia, Chos Malal y San Carlos de Bariloche.

El éxito de Aimé fue una inspiración para poder seguir pensando que los proyectos regionales con historias nuestras son posibles

“La película es un largometraje, se llama Estrellita del Sur y la protagonista va a ser Rosario Valenzuela, la misma actriz que interpretó Aimé de chiquita. El guión es de Nicolás Rodríguez Blanco, que fue también co-guionista de Aimé conmigo. Es la historia de Quimey, una niña que fue criada en Ruca Choroi por su madre puestera, que desea trascender como cantante, bailarina y actriz y que además busca a su padre”, adelantó Rovera.

Al enterarse de la realización de un concurso de talentos en Bariloche, la protagonista de su nuevo film buscará la forma de participar tratando de sortear los obstáculos que se aparecen en su camino.

“Por ejemplo en el lugar no hay celulares, no hay señal, los chicos tienen otra visión de lo que es la preadolescencia en la ciudad, los conflictos internos en la escuela, su mejor amiga que está embarazada a los 15 años. Trata de un montón de temáticas actuales, pero que transcurren en un pueblito chico”, agregó la realizadora de Cutral Co.

“Está bueno elegir estas historias con personajes que tienen un corazón bien patagónico. Quiero contar la historia de Neuquén que es tan grande, el norte no es igual que la capital y quiero salir también un poco de la ciudad. La historia de Quimey es la historia de muchas niñas”, remarcó.

