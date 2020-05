Aislamiento: citas virtuales y nuevas formas de vincularse

Pablo mira su reloj y cuenta los minutos que faltan para la medianoche. Pone una cerveza en el freezer, acomoda el cuello de su camisa y se perfuma la barba recién recortada. Coloca su celular en la mesa y lo prepara en un lugar con un buen fondo: a las doce empieza su cita virtual por videollamada

No conoce a Victoria. O, mejor dicho, la conoció por redes sociales. Con el correr de los días mantuvieron una serie de charlas y, por culpa de las obvias situaciones propias del aislamiento, la posibilidad de una cita virtual empezó a ser un tema de charla. “Después de varios días hablando, los mensajes empezaron a ser ‘qué lástima no poder tomar una cerveza con vos’, y así surgió la idea de la cita virtual”, contó.

“Lo que veo en mis consultas -que mantiene activas de forma online- es que la gente extraña la contención, el mate o poder compartir una comida”, dijo a LM Neuquén la sex coach Mariela Tesler

La charla fue cálida y real, describió Pablo. “Fue exactamente como tener una cita, porque ese era el plan”, exceptuando, claro, que lejos de ser un bar, los fondos de la charla eran los de la habitación de cada uno. “No se llegaban a ver cuáles eran los libros, pero atrás se veía su cama y su biblioteca”, detalló.

p08-f01-nqn(SCE_ID=421898).jpg

Con toda la familia en la casa, los lugares para tener una cita virtual se reducen a los ambientes personales que cada persona tenga dentro de su hogar. Las habitaciones revelan quizás algo más particular de las personas que solo hay que imaginar en las citas convencionales. “Es como algo raro pero interesante a la vez, porque pasamos un rato charlando de por qué teníamos lo que teníamos en las habitaciones”, contó

Pablo admitió que nunca imaginó tener una cita así, pero dice que lo tomó con naturalidad. “Fue algo propio de la situación actual. Lo pensé todo el día, más que nada cómo me sentiría. Pero se dio todo con bastante fluidez”, sostuvo.

“La gente las primeras semanas aprovechaba para hacer todas las cosas que tenía atrasadas y deja de lado la vinculación”, aseguró Tesler. “Ahora estamos en un punto donde ya hiciste todo lo que tenías que hacer”, continuó diciendo entre risas, refiriéndose a los testimonios que recibe.

Hablaron por más de cuatro horas de sus trabajos, de sus historias y de cómo llevan la cuarentena. Hicieron un recorrido de aquellos recitales de sus bandas favoritas que pudieron ver y hasta compartieron algo de música. Aunque, claro, también hablaron de la extraña situación que estaban protagonizando.

Nos reímos”, afirmó Pablo sobre esta nueva experiencia, y agregó: “La videollamada resultó ser lo más cercano a una conexión real, porque estás viendo cómo reacciona esa persona cuando habla. Te das cuenta de cómo la está pasando y así fluye mucho más. Se está usando mucho la videollamada porque uno necesita ver. Es importante también separar qué estás haciendo por aburrimiento y qué estás haciendo porque te sale realmente. Lo mismo que todas las personas con las que hablás durante la cuarentena.

p08-f02-nqn(SCE_ID=421899).jpg

-> Aprender a conocerse a uno mismo

Según la sex coach Mariela Tesler, no es todo negativo en la cuarentena obligatoria que vivimos por la pandemia del coronavirus. “Son momentos que sirven para darse cuenta de lo importante que es aprender a conocerte a vos mismo, darte tu tiempo y aprender a no depositar expectativas en otros lugares”, dijo la especialista. Si bien las personas buscan nuevos encuentros y experiencias, la realidad es que gran parte del tiempo vive solo en su cabeza. Hay quienes trabajan desde sus casas y pueden pensar en otras cosas y aun así seguirían teniendo tiempo en su cabeza. “Es una instancia muy particular y la gente que no trabaja tanto su ser interior se toma el tiempo para estar solo todos los días”, opinó Tesler durante la entrevista concedida a LM Neuquén.

La mujer también hizo referencia a que las formas de relacionarse pueden variar en estos tiempos. “Es como un detox sexual... Es necesario para saber a quién le vas a compartir tu energía. ¿Cuándo estuvimos tanto tiempo con nosotros mismos y sin relacionarnos?” concluyó. En efecto, la cuarentena que vive la humanidad será un punto de inflexión en las relaciones personales. Habrá que ver si se mantienen así o si evolucionan una vez que termine la pandemia.

p08-f04-nqn(SCE_ID=421901).jpg

-> “Muchas parejas disfrutan la cuarentena”

No todas las personas quedaron aisladas de la misma forma con la cuarentena por el coronavirus que azota a toda la humanidad. Hay quienes encerrados con sus parejas se sienten sofocados y buscan formas de huir.

“Tengo un montón de pacientes que esta cuarentena se fueron a la casa de sus padres y dejaron a sus parejas en sus casas”, afirmó Mariela Tesler, y continuó: “No es lo mismo la pareja cuando todos los días hacés algo y desarrollás las tareas de la cotidianidad, que por ahí no te ves nunca, a estar directamente encerrados todo el día”.

Mientras por un lado los y las solteras se angustian por la falta de compañía, hay muchas parejas que no soportan estar juntas. “No es fácil convivir con uno mismo, mucho menos con una pareja que está las 24 horas con vos, que por ahí no conocías en esas circunstancias”, indicó la especialista a LM Neuquén.

Aunque, por las dudas, aclaró: “Las parejas que venían bien antes de la cuarentena están disfrutando mucho este momento para estar juntos”.

Fiel a su estilo psicológico, Mariela realiza una conclusión para explicar este fenómeno.

“Aprendimos a relacionarnos de revistas, de ver la televisión o de lo que nos dijeron nuestros tíos y nuestros padres. Quizás también de nuestros amigos, que seguro la mitad mintió. Pero hoy nos podemos preguntar quién nos enseñó a formar relaciones”, aseguró la mujer.

LEÉ MÁS

Andrea Peve: "Hemos logrado hacer un achatamiento de la curva"

Ahora también se puede aprender a hacer cerveza por internet