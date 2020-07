Aislamiento: dolor y desilusión por achique de los deportes

Aunque en rigor sólo será un día, ya que para las salidas rige el método de la fase de aislamiento con autorización para circular según la terminación del documento de identidad. Cabe recordar que los pares (0, 2, 4, 6 y 8) lo harán los viernes, y los impares (1, 3, 5, 7 y 9), los sábados.

Parque Norte deporte caminatas (1).JPG Dolor y desilusión por achique de los deportes.

Alejandro Castañeda, del club Bardas Pádel, se quejó: "Estas medidas nos vuelven a perjudicar. Nos sacan los días que estábamos teniendo -miércoles y jueves- y seguíamos con singles, que es la mitad de lo que se factura en turnos y, además, con el horario recortado. Sobre eso, que ya estaba malo de por sí, nos dejan trabajar viernes y sábado con las terminaciones de DNI, que es otro quilombo para armar", criticó. "La verdad –agregó-las medidas son muy malas en lo económico. Nosotros alquilamos lugares que son grandes galpones techados que se pagan mucho. Algunos tienen empleados, gastos de luz de 20 mil pesos, otros, $80 mil de alquiler. Con lo que juntamos los pocos días que nos dejaron trabajar no alcanzamos a pagar ni la mitad del alquiler. Ahora peor", explotó.

Gimnasios-abiertos-(4).jpg Dolor y desilusión por achique de los deportes. Omar Novoa

Entre las más perjudicadas están las actividades de los gimnasios, que deberán permanecer cerrados. Diego Egea, propietario de Furiabox, también reaccionó con bronca. "Los dueños de gimnasios sentimos mucha impotencia. Invertimos mucho dinero en comprar elementos de desinfección y limpieza. Seguimos a rajatabla el protocolo de seguridad y nos rompimos el lomo los que no tenemos servicio de maestranza. En mi caso, al terminar cada clase me ponía a lavar el piso de goma: cinco turnos y cinco veces limpiaba el piso con agua y lavandina además de hacer la desinfección de las bolsas con rociadores y trapos. La cintura la tengo a la miseria. No me importa porque el gimnasio estaba abierto y la gente había empezado a ir. Pero ahora: ¿Qué hacemos?" se preguntó, y fue más allá: "No se puede seguir así. Para desarrollar un sistema inmunológico firme y bien fuerte la gente necesita actividad física, liberarse del estrés. Y eso te lo ofrece un gimnasio donde construís salud, no encerrándote en tu casa donde lo que hacés es contraer enfermedades", afirmó.

Natatorios.jpg Dolor y desilusión por achique de los deportes

La actividad en los natatorios también fue suspendida. "En nuestro club la natación es una de las más importantes pero hoy por hoy es deficitaria. La ecuación mantenimiento de la temperatura del agua, insumos y guardavida no cierra", dijo Cristian Wilson, titular del Club Santafesino.

Natalia Llantén, profesora y atleta del team Neuquén Running, señaló: "Cuando nos veníamos recuperando, sintiéndonos otra vez en la órbita del deporte tras casi un mes de entrenamiento diario, volvemos para atrás. Nos apena mucho, aunque también sabemos que tenemos que ser solidarios así que habrá que sostenerse y cuidarnos entre nosotros", concluyó.