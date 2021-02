Al Rojo el Gigante es un estadio que le sienta muy bien

“Si no sufrimos no somos Independiente, pero lo que nos pasa son pruebas que hay que superar”, dijo el entrenador Guillermo Doglioli quien también comandó el proceso del último título que logró el club La Copa Neuquén en el mismo escenario donde se disputará el partido de mañana.

Si bien todos preferían jugar en La Chacra donde también hace año y medio que el plantel no pierde precisamente desde que Doglioli se hizo cargo del plantel, la opción atendiendo al juego de las cábalas lo llena de confianza a Doglioli y sus muchachos.

Y no le falta razón al entrenador cuando se refiere al espíritu sufriente del equipo. De hecho antes de consagrarse en la Copa Neuquén Independiente venía de dos descensos y la definición frente a Alianza de Cutral Co también fue un partido de dientes apretados y no apta para cardíacos con el agregado de que se resolvió por penales, tras empatar sin goles al cabo del tiempo reglamentario. Como para agregarle una cuota más de dramatismo y abonar los dichos del DT.

Esa tarde el arquero Ceferino Arregui que también está en el equipo actual fue decisivo al atajar dos penales que al cabo resultaron fundamentales para la obtención del título.

Al experimentado golero también se le suman de aquella gesta Facundo Dehais, Julio Sánchez, Martín Ramos, Alan Vivanco, Lautaro Guevara, Daniel Rodríguez; Eber Ramírez y Mauricio Villa, que buscarán repetir la hazaña.

El choque de mañana contará con el arbitraje del bahiense Fernando Marcos, con Juan Nebietti (Río Colorado) y Marcos Hourticolou (Coronel Dorrego) como asistentes.

El vencedor de ese partido único se meterá en la final por el ascenso al torneo Federal A ante Ciudad de Bolívar, que a una fecha del final se adjudicó el primer puesto de la Región Pampeana Sur