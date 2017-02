"Al truco quiero ganar siempre"

Neuquén.- La última competencia para Agustín Hernández fue el mundial de pileta corta en la ciudad de Windsor (Canadá). Allí logró superar varias marcas, como ya nos tiene acostumbrados el nadador del club Alta Barda. Luego de ese torneo, pudo continuar la actividad una semana más pero algo encendió las alarmas en el cuerpo del joven de 19 años. “Después de Canadá nadé una semana y no me sentía bien. Hablé con Seba Rearte, mi entrenador, y me dijo que me tome unos días. Por eso decidí irme a Viedma con la familia de mi novia” asegura Hernández a LM Neuquén.

Luego de transitar con su papá los casi 600 kilómetros que unen la capital neuquina con la rionegrina, fue recibido por sus suegros y pudo visitar La Boca, villa turística también conocida como balneario El Cóndor. “Fue la primera vez que visité Viedma. No me gusta irme a lugares tan lejos de casa debido a que no tengo muchos días de descanso”, dice el nadador. En relación con las actividades recreativas y deportivas de las que pudo disfrutar en la capital de Río Negro, Agustín cuenta: “Nos tocaron días muy lindos, por eso disfrutamos de la playa y sus respectivos juegos (vóley y futbol)”. Más allá del descanso y de poder compartir varios días de relax, el joven neuquino está atento a no descuidar la dieta. Evita las comidas grasosas a pesar de que le gustan los churros y las donas.

Es una fanático de cualquier juego de mesa pero le encanta el truco: “Hago todo lo posible, ¡siempre dentro de las reglas!, para ganar. Soy muy competitivo”. Sabemos que los adolescentes, en su gran mayoría, utilizan las redes sociales para compartir momentos de su vida a través de las fotos. Justamente sobre esto Hernández aclara: “Me gusta subir fotos a las redes con algunos detalles. Pero más que nada para la gente que me sigue y que me apoya. Siempre soy agradecido a ellos”. Las piletas forman parte de su actividad deportiva diaria durante casi los 365 días del año, pero intenta evitarlas durante las vacaciones: “A pesar del calor me alejo de la pile”, y agrega: “Soy más de jugar al fútbol con amigos pero siempre cuidándome”.