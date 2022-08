El presidente Alberto Fernández habló este miércoles sobre la situación judicial que atraviesa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que "la Justicia argentina funciona como la de una monarquía, no como la de una democracia".

El jefe de Estado se hizo presente en los estudios de TN y brindó una entrevista en el programa A Dos Voces. Allí fue consultado sobre la posibilidad de indultar a la exmandataria y dijo: "Entiendo que Cristina no quiere pensar en el indulto" .

En tal sentido, expresó: "La certeza sobre Cristina es que es una mujer honesta" y aseguró que la vicepresidenta "no ha participado en nada" de lo que le acusan en la causa Vialidad.

"De la responsabilidad de Cristina no tengo ninguna duda de que no tiene nada que ver, no puede ser involucrada en esta causa. Ayer Cristina expresó claramente su decepción con lo que José López hizo. (El exministro Julio) De Vido también es parte de la persecución", aseguró el presidente y agregó: "Cuando renuncié (como jefe de Gabinete en 2008) le dije a Cristina que vea de oxigenar el gobierno, darle un aire".

Al respecto, se preguntó: "¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su Gobierno?".

Alberto no dudó al afirmar que "no tendríamos que estar hablando de indulto" porque, desde el punto de vista legal, todavía "no hay ninguna condena" contra la vicepresidenta, más allá de que desde algunos medios "han logrado establecer una condena mediática".

"Tengo una gran tristeza de ver lo que está pasando en la Justicia", subrayó el mandatario. "Es momento en que realmente prestemos atención a lo que está pasando con la Justicia. Este juicio es un disparate jurídico respecto a Cristina. Este hecho ya fue juzgado, el juez (Julián) Ercolini en el 2008 se declaró incompetente de investigar eso, y en Santa Cruz se sobreseyó la causa", recordó Fernández.

Las palabras del mandatario nacional se dan minutos después de que la propia vicepresidenta comparta en su perfil de Twitter un mensaje del senador Oscar Parrilli que indica: "Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia".

Sobre la situación económica

En otra línea de la entrevista, el presidente se refirió al contexto económico que atraviesa el país y dijo que su Gobierno buscó "recuperar un orden que se había quebrado", en referencia a la designación de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, y que muchos sectores "aprovecharon".

"Soportamos una corrida cambiaria impresionante, que estuvo motivada por algunos para debilitarnos como Gobierno", señaló Fernández y destacó que Massa "trajo calma a los mercados".

sergio massa ministro economia

Además, en relación a la pandemia del COVID indicó que "no me arrepiento" de la cuarentena que estableció porque "la economía se podía recuperar pero las vidas no".

"Somos uno de los pocos países que coinciden las muertes que se presumen con las declaradas. Después de la caída de 9 puntos de 2020, llevamos 3.7 puntos de crecimiento económico este año, hay record de exportaciones e importaciones", detalló.

Por otro lado, habló de la inflación y la calificó como "un problema multicausal" y que "tiene que ver con lo monetario y lo fiscal, con el gasto". Y afirmó que "hay una parte que tiene que ver con abusos".

Fernández señaló que se trata de un "problema que lleva décadas", en las que se arrastra una "inflación de dos dígitos".