Alberto dijo que hace todo lo que prometió en la campaña

Alberto Fernández aseguró que desde el Gobierno está haciendo lo que prometió durante la campaña electoral y afirmó que forma parte de “un proyecto de transformación que cuenta con el respaldo de millones de argentinos. Nunca dije que la Justicia Federal era maravillosa. Si nos critican por eso es porque estamos haciendo las cosas bien. Me preocuparía si los trabajadores y los dueños de las Pymes me dijeran que estoy haciendo las cosas mal. Ahora si me lo dicen los dueños de los bancos, es que vamos bien”, señaló el presidente.