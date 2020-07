Alberto F. dijo que Macri fue una pandemia sin virus

En esa videoconferencia, en la que dialogó con dirigentes de cámaras y federaciones empresarias y con los líderes de la CGT y la CTA de los Argentinos, Héctor Daer y Hugo Yasky, respectivamente, Alberto se refirió a los resultados de la gestión de Macri y fue contundente; “Hemos vivido pandemias sin virus. Hubo otras pandemias que arrasaron con más de 20 mil PyMEs en cuatro años”, lanzó.

Al dirigirse a los dirigentes sindicales y los empresarios de pequeñas y medianas empresas, remarcó: “En Argentina esas ideas que tengo las tengo que discutir con ustedes. Si esta vez no hacemos un país que distribuya de modo más equilibrado, un país que produzca y no especule, si no lo hacemos es culpa nuestra, porque depende de nosotros. Así que hagámoslo y empecemos ya. El Estado va a estar al lado de ustedes, ayudándolos a seguir y a crecer. Les pido que todos juntos diseñemos ese país”, arengó.

ATP para todos

Respecto a la cuarta etapa del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, dijo que ya no se tendrá en cuenta la ubicación geográfica de la empresa como parámetro para calificar al beneficio, sino sólo el dato de facturación. “La dinámica que está teniendo la pandemia obliga a adecuarnos a esa misma realidad”, explicó.