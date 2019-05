Alberto F.: "La fórmula con CFK es inmodificable"

En ese marco, dijo: “Siempre están las puertas abiertas para el espacio de Sergio Massa teniendo en cuenta que allí hay muchos dirigentes que participan de la idea de un frente amplio opositor”. Y aseguró: “Yo he hablado todo este tiempo con Sergio y lo he inducido a pensar la posibilidad de estar juntos. Pero esa decisión está en Sergio, no está en mí. Es solo una potestad de él y de esa fuerza”.