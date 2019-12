Alberto Fernández halagó a Cristina por su declaración

A menos de una semana para que asuma la conducción del país, el líder del Frente de Todos fue consultado por las fuertes y polémicas expresiones de la ex mandataria frente a los jueces del Tribunal Oral Federal II, quienes la juzgan por ser la supuesta jefa de una asociación ilícita que direccionó los contratos de la obra pública de Santa Cruz a favor de las empresas de Lázaro Báez. "Lo que vi ayer (por el lunes) fue un acto de defensa maravilloso. No era una mujer furibunda, era una mujer que se estaba defendiendo. Fue uno de los alegatos más impactantes que vi en mi vida, que dejó a los jueces mudos porque no podían contestar ninguna de las cosas que Cristina decía", afirmó el peronista.