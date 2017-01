Alberto Fernández: "La detención de Sala es arbitraria"

El referente del Frente Renovador, ex jefe de Gabinete kirchnerista, visitó a la líder de Tupac Amaru. "Vine a escucharla y a darle fuerzas", dijo.

Jujuy.- El ex jefe de Gabinete kirchnerista y actual integrante del Frente Renovador, Alberto Fernández, afirmó que la detención de Milagro Sala “es arbitraria”, luego de haber visitado en la cárcel a la dirigente social durante la víspera de Año Nuevo. Fernández se dirigió al encuentro de Sala en el Penal de Alto Comedero en Jujuy. Hacia allí fue para expresarle su “solidaridad” a la líder de la organización Tupac Amaru.

“Vengo a expresarle mi solidaridad a Milagro (Sala), a escucharla y darle fuerzas. Estamos preocupados por lo que le está pasando. Le pediría al gobernador Gerardo Morales que no cometa el error de persistir en esto porque va a convertir esta situación en una mácula de su gobierno”, sostuvo Alberto Fernández, según un comunicado difundido por la organización Tupac Amaru.

En su paso por Jujuy, el referente del espacio político que encabeza el diputado Sergio Massa, reconoció que, aun en esta visita de apoyo y solidaridad tiene “más diferencias que coincidencias” con Sala, aunque remarcó que “las personas sólo pueden ser encarceladas cuando las condenas están firmes”.

“Yo no puedo hablar de la inocencia o culpabilidad de Milagro Sala pero sí puedo decir que creo profundamente injusta esta detención preventiva. No estamos en una dictadura, pero los gobiernos democráticos también comenten excesos y hacen lo que no deben hacer”, enfatizó Fernández, quien luego de ir al penal regresó a Buenos Aires.