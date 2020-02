Alberto Fernández le pidió a Axel Kicillof ponerle fin a las internas

Hablamos de cómo seguir trabajando en la coordinación. Necesitamos a las fuerzas federales, pero tenemos que hacerlo de la manera más coordinada posible”. Axel Kicillof Hablamos de cómo seguir trabajando en la coordinación. Necesitamos a las fuerzas federales, pero tenemos que hacerlo de la manera más coordinada posible”. Axel Kicillof

Axel Kicillof dijo que con Alberto Fernández y los dos funcionarios nacionales tuvo una "reunión de trabajo" en la que se repasaron "todos los temas de la provincia", por lo que el encuentro finalizó como "muy productivo". "Sé que se habló mucho, pero no es lo que pasó", dijo Axel Kicillof al referirse a las diferencias entre Fréderic y Berni, funcionario que públicamente repite que él responde políticamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“No le busquen el pelo al huevo. No me peleé con nadie. El Gobierno no es una club de amigos, es representar intereses y ponerse de acuerdo en políticas públicas”. Sergio Berni “No le busquen el pelo al huevo. No me peleé con nadie. El Gobierno no es una club de amigos, es representar intereses y ponerse de acuerdo en políticas públicas”. Sergio Berni

"La provincia es el distrito de más envergadura y uno de los más sensibles en el tema seguridad. Hablamos de cómo seguir trabajando en la coordinación. "Necesitamos a las fuerzas federales, pero tenemos que hacerlo de la manera más coordinada posible", aseguró Axel Kicillof a la prensa acreditada en la Casa Rosada. El funcionario dijo que en las última semanas se hizo "lo que corresponde" en el marco de la coordinación, por lo que hubo "intercambio de notas y posiciones" respecto de las diferentes concepciones que tienen Fréderic y Berni. "Pero vamos a seguir trabajando", afirmó el mandatario provincial.

