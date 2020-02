Alberto Fernández : "Yo no tengo presos políticos"

La tensión sobre el tema resurgió la semana pasada luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, planteara que en el país no hay presos políticos pero sí detenciones arbitrarias. Sus dichos provocaron la reacción del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y de Milagro Sala, quienes continúan detenidos por diversos delitos presuntamente cometidos durante los gobiernos kirchneristas.

“¿Qué parte no entienden? Francamente no entiendo en el lugar que me quieren poner”, afirmó Alberto Fernández “¿Qué parte no entienden? Francamente no entiendo en el lugar que me quieren poner”, Alberto Fernández

El Presidente, en un tono con cierto fastidio, insistió en su postura. “Es una discusión innecesaria porque si hay alguien que durante cuatro años cuestionó las detenciones arbitrarias que la justicia impulsaba fue Alberto Fernández. Lo vengo haciendo desde 2016”, señaló. Y recordó que el 31 de diciembre de 2016 visitó a Milagro Sala en la cárcel de Jujuy porque estaba convencido de que tenía que estar libre: “Dije que su detención era indebida y que los procesos muchas veces estaban enviciados por sus formas y que eso afectaba a opositores del gobierno de Macri”.

Además, admitió haber sido la persona que le puso “nombre y apellido a los jueces que han deconstitucionalizado una doctrina muy penosa que permite el encarcelamiento sin razón y sin sentencia definitiva”

De Vido habló de “los panqueques”

Julio De Vido volvió a criticar la postura de Alberto Fernández sobre la ausencia de “presos políticos” en Argentina al afirmar que hay “muchos panqueques” en la Casa Rosada. ”No puede haber tanto panquequismo, y me parece que estos panqueques nos quieren explicar qué es un preso político”, dijo el ex Ministro de Planificación Federal, apuntando a Santiago Cafiero y al canciller Felipe Solá.

LEÉ MÁS

Inflación: el Gobierno anticipa una desaceleración en enero

El gobierno nacional apoya la regularización de tomas