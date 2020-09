Alberto Fernández: "No todo está permitido a la hora de reclamar"

"Lo primero que quiero que sepan todos es que soy un hombre de diálogo. Estoy convencido de que el diálogo es el mecanismo que tenemos que fortalecer la Argentina que se viene. Todo me preocupa. Escuchar y atender reclamos es parte del diálogo. Pero creo también que todo reclamo tiene un modo de hacerse. No todo está permitido, más en una pandemia, a la hora de reclamar", sostuvo el Jefe de Estado en el inicio de su alocución, que fue secundada por más de dos decenas de intendentes de todo el arco político y por el gobernador, Axel Kicillof.

Con la intención de convocar a los efectivos a que revean su actitud, Fernández apeló a la importancia de su tarea en un contexto en el que el coronavirus atraviesa su pico más altos de contagios y los hechos de violentos se suceden en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Embed

"De este modo dejan en modo de indefensión a los ciudadanos, con lo que necesitan hoy a los policías en las calles. Lo que no estoy dispuesto a aceptar son ciertas formas de la demanda, porque no tienen que ver con la vida democrática. Todos los intendentes que hoy me acompañan y yo queremos resolver los problemas respetando la democracia y la institucionalidad", argumentó el mandatario.

"Soy sensible al reclamo de la policía, porque han quedado retrasados en sus salarios. No soy un necio y hay que encontrar una solución", afirmó.

Y agregó: "Cuando veo tantos patrulleros, lo que pienso es en cuantos ciudadanos se quedaron sin el patrullaje. Este no es el modo y espero que cesen cuanto antes. Vamos a darle una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesto. Les pido por favor que depongan esta actitud".

En cuanto al plan para paliar la situación, Fernández informó que Nación redestinará un 1 por ciento de la coparticipación que pertenece a la ciudad de Buenos Aires a la provincia. Ese monto pertenece a una suma que el Ejecutivo central destina a la capital, tras el traspaso de la Policía Federal a dicho distrito.

"Hoy hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento fiscal para la provincia de Buenos Aires, para reponer un equilibrio que se perdió con la coparticipación. Aspiramos a que podamos constituir ese fondo financiamiento, con el objeto de que la provincia se pueda administrar y para llevar adelante el plan de seguridad. Esa parte de los recursos, además, será destinada a recomponer el salario de los oficiales", reveló Fernández, quien más temprano se reunió con los intendentes presentes en Olivos, el gobernador Kicillof e integrantes de su Gabinete para delinear el plan.

alberto fernandez mensaje presidencial reclamo policias.jpg

En cuanto cómo afectará la situación a la ciudad de Buenos Aires, describió: "Tengo la tranquilidad de haber hablado con el Jefe de Gobierno porteño -Horacio Rodríguez Larreta- esta situación. Le aviso a los vecinos porteños que van a seguir recibiendo los fondos para cubrir los gastos del mantenimiento de las fuerzas. Vamos a seguir cumpliendo con la ciudad y pagando la policía federal que le ha sido transferida".

Respecto al conflicto en particular que llevó a las calles a miles de agentes, que se nuclearon en la residencia presidencial y en distintos puntos estratégicos de la provincia, delegó la tarea de resolverlo en Kicillof y anunció que durante el jueves habría más novedades. "Entiendo que esa tarea la resolverá el gobernador a partir de mañana y nosotros confiamos en que los oficiales nos acompañen en este momento tan difícil y adviertan el esfuerzo que estamos haciendo para formar parte de la epopeya de levantar al país", comentó en ese sentido.

En el cierre de su exposición que comenzó minutos después de las 19.30, el mandatario afirmó: La institucionalidad nunca estuvo en juego, pero la presencia de efectivos armados rodeando la quinta presidencial generó preocupación. Confío en esa Argentina que cree que la democracia es el único camino".

Y concluyó: "Ahora debemos atender la suerte de cada uno de los bonaerenses que viven en esta linda provincia. Para garantizar la seguridad, debemos tener una buena policía y quiero que empecemos a construirla. Estoy seguro que hay muchísimos agentes que creen honestamente en la fuerza a la que pertenecen, por eso quiero pedirle a ellos que nos ayuden para poner orden después de tantos años".