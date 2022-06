Alecha, dolorido por su salida de Cipo: "Tuve mi oportunidad y la perdí"

La fecha del 9 de junio no es un dato menor en su decisión. Porque el técnico entendió que tras el empate como local en la agonía del partido ante Sol de Mayo, ya no quedaba margen. “Capaz un partido más, pero me pareció mal priorizar lo mío y que una derrota en Córdoba desencadenara en lo mismo con los refuerzos ya escogidos y saliendo a buscar entrenador nuevo”, explicó el ex delantero de Cipo.

Y en relación al clima previo al cruce rionegrino, reconoció que el primer tiempo de su equipo no fue bueno. “Pesó en algunos jugadores el ambiente. Igual, el hincha en general me demostró mucha fidelidad una vez más”, expresó.

https://twitter.com/ClubCipolletti/status/1533826265018339328 #FederalA



Informamos que el DT Germán Alecha presentó la renuncia a su cargo y en buenos términos con la dirigencia le puso fin a este ciclo.



No es una despedida, es un hasta luego Germán!



pic.twitter.com/c9zdcLaM3T — Club Cipolletti (@ClubCipolletti) June 6, 2022

Es que después de la goleada en contra que recibió en Chivilcoy, Pedro Gutiérrez (presidente de la Comisión Directiva) se alejó la organización de la disciplina, hubo un banderazo el miércoles con mensajes intimidatorios y en lo partidos previos algunos hechos de violencia en la tribuna.

La partida, eyecta al ex técnico del club de sus amores en el que trabajó desde abajo para llegar a ser el responsable del grupo de profesionales. Todo eso lo tiene frustrado en las horas posteriores, pero sin excusas fue tajante con las sensaciones internas: “Creo que la oportunidad que tanto quise la tuve y la perdí”.

El futuro revelará si Alecha encuentra en otro espacio la chance de seguir desarrollándose como entrenador. Por el momento tomará un respiro. “Hoy no pienso en el futuro, ya se verá. Al club lo voy a seguir como hincha y a este plantel le deseo lo mejor”, cerró.

Notto dijo que no

El primer apuntado para la sucesión de Alecha en el banco de suplentes de Cipo fue el marplatense Gustavo Notto, pero el ex entrenador de La Amistad está comprometido con el proyecto de Kimberley en su ciudad y lo descartó.

"Sí, me llamaron, pero en este momento mis obligaciones hacen imposible poder ir a Cipolletti. Sé que es algo de lo que me voy a arrepentir en poco tiempo, pero tengo acá un compromiso con la gente de Kimberley a la cual no puede dejar de un día para el otro", explicó.

Gustavo Noto contará con el regreso del central Luciano Vargas. Gustavo Noto contará con el regreso del central Luciano Vargas.

No es la primera vez que la dirigencia rionegrina piensa en el ex Racing de Olavarría y Alvarado. "En otros momentos, fue el club el que no se terminó decidiendo o se inclinó por otras propuestas y ahora soy yo el que no puede. No tengo dudas que está se terminará dando en algún momento, porque dirigir a Cipolletti es una cuenta pendiente", dijo de la Costa Atlántica.