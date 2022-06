Cipo rescató un punto sobre el final pero sigue sin ganar

Hasta allí, la visita ya había probado un par de veces desde afuera del área con peligro, mientras el trámite se armaba y el dueño de casa buscaba ser paciente a pesar de las urgencias.

En desventaja, el Albinegro sintió el impacto. No tuvo casi respuestas hasta el descanso, excepto un buen centro de Maxi Fornari a los 28 que cruzó toda el área y no llegó a ser empujado por Enzo Romero en el segundo palo.

Movió desde el banco

En el vestuario, Germán Alecha sacó a Javier Fernández del círculo central. Cerró a Ezequiel Ávila junto a Brian Meza y soltó a la cancha a Gustavo Britos para acompañar a Diego Bielkiewicz.

Rápidamente, Boris Magnago comenzó a ser profundo por la derecha. Sus proyecciones terminaron todas en buenos centros. El primero a los 6 que encontró la cabeza de Britos, pero la pelota se fue alta. Y uno más tarde, el que buscó al atacante fue Fornari desde la izquierda, y esta vez el que negó el gol fue el travesaño.

La tendencia se mantuvo con paciencia hasta la media hora, cuando la desventaja comenzó a ser un castigo demasiado grande para Cipo, que veía como se le iba el juego.

Santiago Jara por Romero para no perder intensidad ofensiva. Más tarde, la desesperación por empatarlo como sea hizo que Julio Sánchez ingresara por Magnago, pero no de central para rearmar una línea de 3, sino de punta, para encontrarlo de cabeza.

Allí ya dejó de haber elaboración. Sol de Mayo dispuso de algunas como para dar la estocada final, pero falló. Y en un centro desde la izquierda, Meza encontró la pelota del lado opuesto. De aire probó al arco, salió mordida, pero tirándose con los pies hacia adelante corrigió Britos y encontró el gol a 1 minuto del final.

Con el envión, el local quiso repetir la fórmula y casi lo termina perdiendo en tiempo de descuento. Sol de Mayo recuperó en su área, corrió de contra y el ingresado Valentín Fernández no pudo con un Crespo que se hizo gigante y en el rebote Brian Berlo cortó la trayectoria de la pelota con la mano dentro del área. Sergio Testa no lo vio de la misma manera y ya no quedó tiempo para más. Sólo para las protestas del banco visitante que lamentó los puntos perdidos a poco de bajarse por completo la persiana.

Síntesis

Cipolletti 1

Facundo Crespo

Boris Magnago

Brian Berlo

Manuel Berra

Gastón Roselló

Maxi Fornari

Brian Meza

Javier Fernández

Ezequiel Ávila

Enzo Romero

Diego Bielkiewicz

DT: Germán Alecha

Sol de Mayo 1

Diego Zalazar

Maxi Paredes

Lucas Malacarne

Fabricio Elgorriaga

Mariano Rivadeneira

Juan Muscia

Matías García

Iván Escobares

Alberto Reyes

Diego Galván

DT: Marcelo Pontiroli

Goles: PT 22’ Elgorriaga. ST Gustavo Britos (C).

Cambios: ST inicio Gustavo Britos por Fernández (C), 3’ Maxi Paredes por Rivadeneira (SdM), 23’ Valentín Fernández por Reyes (SdM), 32’ Santiago Jara por Romero (C), 38’ Julio Sánchez por Magnago (C), 39’ Lucas Simaparelli por Galván (SdM) y Matías Nizzo por Escobares (SdM).

Árbitro: Sergio Testa, Bahía Blanca.

Cancha: La Visera, Cipolletti.