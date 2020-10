Alejandro Dolina es tendencia por su crítica a los anticuarentena

Dolina, que se mostrado muchas veces a favor del Gobierno, compartió con Novaresio en Animales Sueltos su postura sobre la cuarentana y criticó a quienes se quejan de las cosas que no pueden hacer por la pandemia, cuando en realidad lo más importante es que no muera gente por el coronavirus. "¿Qué cosa positiva quiere que vea de la cuarentena, que me da tiempo para escribir? Lo peor que tiene la pandemia es que la gente se enferme y se muere. No me preocupa qué me pasa a mí. Valdría la pena bajar un poco la soberbia cuando uno opina. ¿Extraña el contacto físico? Sí, pero al lado de la gente que se muere, me parece un pecado extrañar esa bagatela. Extraño, como extraño jugar al fútbol, como extraño tomar una cerveza con mis amigos. Alguna vez lo habré dicho. Pero le regalo todas las cervezas de mi vida con tal de que no se muera alguien. Ese es el sufrimiento, perder a un ser querido, morirse uno, enfermarse uno, desaparecer, como tantos amigos que se han muerto. Lo demás, que me angustio, me siento frustrado de mi libertad, es mentira, si todo el mundo sale y hace lo que quiere. La frustración personal de los pequeños burgueses me parece una cosa de la cual no vale la pena quejarse demasiado", dijo Dolina.