Poco después de las 20, los bomberos intervinieron en el primero de los hechos, ocurrido en la casa del doble homicida Jesús Candia. Allí, un grupo de vecinos incendió los restos de la vivienda que habían prendido fuego días atrás.

Los efectivos controlaron las llamas y tuvieron que cortar el tránsito sobre la Avenida 1° de Mayo ante la amenaza de más incidentes por parte de un grupo de desconocidos que avanzó con la intención de derrumbar la vivienda.

Incendio en Cutral Co

El jefe del cuartel, José Acuña, explicó en declaraciones al portal Cutral Co al Instante que los bomberos actuaron como en cualquier incendio, sin tomar parte por un lado u otro en la disputa que se vive en el barrio Centenario. Al respecto aclaró: "No vamos a acudir cuando no estén dadas las condiciones de seguridad".

Incendiaron un aguantadero

Por otro lado, los bomberos debieron asistir en el incendio intencional de una casilla que aparentemente funcionaba como aguantadero.

Una dotación actuó en el lugar y constató que la edificación, que quedó completamente destruida, no se encontraba ocupada.

En medio del operativo de control del siniestro, los efectivos recibieron denuncias de vecinos con relación a que el lugar incendiado era habitado por un grupo delictivo.

Dentro de la casilla solamente había un colchón y una cama.