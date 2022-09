Alex Caniggia reveló por qué su papá "desprecia" a su hermana Charlotte

Alex Caniggia destrozó a Claudio Paul.mp4

Andy Kusnetzoff convocó a aquellos que están enamorados al punto de encuentro. Es por eso que Alex Caniggia accedió a pasar para contar los momentos lindos que vive con Melody Luz. Sin embargo, una vez terminado el tema, el conductor le preguntó por su padre, a lo que él fue tajante.

“Mi hermana se cruza con mi viejo y ni pelota, y eso si sos padre no se hace. Está todo mal, no hablo con él hace tres años y no está en mis planes reencontrarme para nada”, confesó mostrándose un poco molesto con el ex futbolista.

Además, debido a tener poco diálogo con él, contó por qué cree que la relación se cortó de parte de su padre: “Mis viejos se separaron y uno toma partido por uno, y yo tomé por mi vieja. Él se enojó y ahí arrancó todo”.

Claudio pol junto a Charlotte y Alex Caniggia.jpg

En ese momento, el resto de los invitados buscaron aflojarlo para que revea la situación. Sin embargo, él estuvo firme en su postura “Sí se da, se da. No me importa nada”, respondió ante la sugerencia de un posible reencuentro. A lo que Andy intentó sacarle la ficha de por qué se mostraba así: “Estás así porque en el fondo te duele”. Fiel a su estilo, respondió con algo de ironía y humor: “Aguante el rencor”.

Los intentos de aflojarlo continuaban, mientras que vislumbraron la posibilidad de que Claudio Pol se disculpara por lo sucedido. “Eso lo dirá el tiempo. Ahora no. Dejémoslo ahí”, mencionó Alex, un tanto cansado del tema pero no cerrando la puerta del todo.