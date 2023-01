Alfa de Gran Hermano reveló su extraña teoría sobre la salida de Thiago

Dentro de la casa su salida causó múltiples reacciones, como llantos o sentimientos de culpa de sus compañeros que lo votaron o que no lo salvaron, como el caso de Maxi. Sin embargo, el que opinó acerca de la situación fue Walter Alfa Santiago, sin lugar a dudas uno de los más polémicos en esta edición.

alfa thiago gran hermano Así abandonó la casa Thiago de Gran Hermano

Según el más grande de la casa, etariamente hablando, lo que lo terminó de quebrar a Thiago con respecto al afuera fue la reacción que tuvo la semana pasada durante la última prueba del líder donde compitieron por un auto 0km. Allí Thiago abandonó la competencia porque tenía hambre y porque quería estar con Daniela, su pareja dentro de la casa.

Según Alfa, “en ese momento Thiago se entregó y se quería ir. Él hizo un click. Algo le pasó y estaba entregado. De un momento a otro se arrancó la pulsera que lo tenía atado al auto y dijo ‘me voy a la mierda, me voy a comer’”.

En ese momento, la Tora se metió en la disputa y entre lágrimas le contestó: “Eso fue porque pasó hambre en su vida y no quería pasarlo de nuevo, él la noche anterior no había comido. Para mí no fue por otra cosa”.