"Este 25 de Mayo voy al Obelisco con mi familia a cantar el Himno Nacional, porque con el FMI la patria está en peligro", recitan en diferentes videos figuras - muchos de ellos indentificado con las políticas del kirchnerismo- como Pablo Echarri, Leonardo Sbaraglia, Paola Barrientos (exprotagonista de la publicidad del Galicia), Gerardo Romano, Cristina Banegas, Darío Grandinetti, Lola Berthet, Luisa Kuliok, Tomás Fonzi, Osmar Núñez, Constanza Maral, Juan Palomino, Roxana Randón, Cristina Banegas, Susana Varela, Kevin Mansilla, Luis Ziembrowski, Enrique Dumont, Coni Vera, Daniel Valenzuela, entre otros.

La movilización despertó la furia de Alfredo Casero, acérrimo antikirchnerista y defensor del la gestión de Cambiemos.

Internado en un sanatorio-en el que se encuentra internado para realizarse estudios de rutina- el humorista de Cha Cha Cha disparó contra sus colegas a través de un video.

"Hola mi nombre es Alfredo Casero y realmente creo que si estamos en peligro por el FMI, por cualquier cosa estamos en peligro y sobrevivimos a los peligros. Lo que se hace muy duro es tratar de sobrevivir a esta forma constante de traba, de malograr lo poco que se puede hacer", comienza diciendo el actor en un video que subió a su cuenta de Twitter.

"Lo de los metrodelegados no me importa nada, porque se sabe de qué manera se manejan estas personas. No tenemos posibilidades de ser diferentes ni de cambiar absolutamente nada", continuó, aludiendo al conflicto en el subte porteño que ayer sumó un nuevo capítulo que incluyó represión, detenciones, polémica y paro.

"Es una pena que muchos actores salen a decir que la Argentina está en peligro, poniendo caritas para que veamos que todavía no se le caen los mofletes. Actores que prácticamente no los conozco y que nunca más me voy a olvidar, porque fueron los que señalaron con el dedo a muchos otros actores que no eran K en un momento donde no se podía hablar", sentenció luego.

"No me importa, cuando las cosas estuvieron mal, muchos de ustedes se las tomaron a Europa, donde la mayoría de los que están son de izquierda o hay que ser de izquierda y pobre para ser admitido. Yo no hablo de los impresentables como Victor Hugo Morales. Sí, es verdad, estamos el peligro, pero no por el FMI sino porque deberían devolver el dinero que robaron", indicó.

"Tenemos una Justicia lenta, pero de a poco estamos recuperando la posibilidad de meter presos a los hayan robado y a los que le rompan las pelotas a la gente que labura", siguió.

Por último, les pidió que no canten el himno nacional en el acto: "Canten otra cosa, canten la marcha peronista o la internacional, pero háganme el favor respeten al pueblo por la manera de pensar, porque ustedes pueden decir cualquier cosa.... Hablar barbaridades por televisión, comprar canales de televisión que nunca soltaron, darle de comer a los mismos que hablan pelotudeces constantemente y que ya sabemos quienes son... Nosotros del otro lado vamos a seguir pagando los platos rotos y haciendo fuerza suficiente para tomarnos el tiempo apoyando a un gobierno, dos gobiernos o los que hagan falta para que ustedes no estén más".

Luego, para llevar tranquilidad a los que se alarmaron al verlo nuevamente hospitalizado, tuiteó: "No se preocupen.Solo es una rutina.No se alegren.Solo es una rutina. Bien, (Juan) Acosta. Yo nunca recibí ni un peso del Estado, ni estuve aplaudiendo como foca amaestrada. Les deseo buenas vejeces. Nos vemos en Villa Giardino".

Casero no fue el único que salió a criticar a los actores que participaron de aquel video. En la tarde del martes, Juan Acosta fue invitado al programa Incorrectas y discutió fuertemente sobre el tema con dos de las panelistas del ciclo conducido por Moria Casán: Carolina Papaleo (una de las que convocan al acto) y Nora Cárpena.

