Aliada con Pampita

En un reportaje con la revista Noticias, Halvorsen aseguró que quedó disconforme con la producción que marcó el fin del matrimonio del actor chileno con Pampita a partir del escándalo del motorhome.

“El hilo rojo no me gustó. Yo nunca tuve nada que ver con esa película. Nunca vi a los actores ni conocí a la directora. Cuando empezamos, la idea de nuestra película, los actores eran otros”, contó y remarcó: “No me gustó. La película no tiene nada que ver conmigo. En los créditos dice que fue a raíz de un guión original de mi persona, pero nada más. La premisa que me importaba de El hilo rojo era que la pasión no se cortara. A mí la película no me identificó ni me interpretó”.

Las declaraciones de la escritora llegan a días de que se intensificara una batalla de gestos y fotos entre la China y Pampita, disputándose la atención mediática a partir de la figura de Marley y su programa Por el mundo, del que participó Suárez como invitada. Mientras Halvorsen asegura que no conoció a los protagonistas de El hilo rojo, con Pampita mantiene una cálida relación. De hecho, la modelo fue parte del lanzamiento del libro en el que se basó la realización que encabeza junto con Mónica Antonópulos.

Dirigido por Diego Kaplan, Desearás... es un thriller erótico que plantea la tensión entre dos hermanas y revela infidelidades, obsesiones y transgresiones. Allí Pampita despliega su sensualidad y dramatismo.