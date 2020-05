Alimentos es la principal demanda de zonas rurales

Frente a los cuestionamientos que surgieron de parte de algunas organizaciones sociales respecto de que estos módulos alimentarios no estaban llegando a los sectores más necesitados, Lara aclaró que la distribución no la dejan en manos de nadie, sino que la hace el Ejecutivo para que le llegue a cada beneficiario de manera directa. “No tenemos intermediarios. Estamos llegando a todas las áreas rurales, cruzamos datos para ver quién cobró asignación doble (de AUH y IFE), para darles a los que realmente no tienen ningún otro ingreso”, apuntó.

Dijo, además, que esa ayuda es acompañada por la tarjeta alimentaria de Nación, como también las viandas que muchas familias reciben del área de Educación, en reemplazo de la comida que se daba en los comedores.

La Secretaría de Desarrollo Territorial también está trabajando en el manejo de la pandemia en tareas de prevención y asistencia a las comunidades rurales mapuches con medicamentos, traslados y logística, lo mismo que para quienes bajan con animales de las veranadas. “En el caso de los mapuches no hay hacinamiento ni amontonamiento de gente, con lo cual es más difícil que ellos comprendan las medidas sanitarias que se están tomando. Si viven con animales deben buscarlos y encerrarlos, pero ellos manejan hábitos rurales, no pueden encerrarse en una casa porque tienen su vida afuera”, explicó Lara. Dijo que la tarea del Gobierno fue acompañar a quienes deben hacer trámites o cobrar algún ingreso en los pueblos.

“Los programas sociales rurales antes se pagaban con cheques y ahora debimos cambiar a tarjetas y asistiendo con vehículos para que la gente acceda al cajero que tenga más cerca. También los buscamos para que puedan ir a las farmacias y se los va guiando respecto ade las prevenciones que deben tomar por el coronavirus”, dijo Lara, aunque advirtió: “Hay distintos casos. Por ejemplo, en algunas comunidades tienen que ir a buscar agua a una vertiente. Por eso es un trabajo que requiere una parte de educación y otra sanitaria, tratando de adecuar la realidad que viven a esta nueva situación”. También indicó que la Provincia asiste a los trabajadores que bajan de la veranada con el traslado y alimento de los animales afectados por la sequía.

Tres preguntas a Jorge Lara - Secretario de Desarrollo

1. ¿Cómo están desarrollando el operativo leña este año?

Ya hicimos la compra, adquisición y distribución de madera para toda la zona rural, que incluye a las comunidades mapuches. Acopiamos en los tres aserraderos de Corfone.

2. ¿Se complicó la tarea por toda la situación generada por el COVID?

Sí en lo que tiene que ver con los tiempos. Antes podíamos poner 15 camiones juntos a cargar y ahora no se puede, debe hacerse por turnos y con menos personas en la cabina.

3. ¿Está garantizada la leña para quienes la necesitan?

Para fin de mes esperamos tener terminado el operativo, con lo cual para lo más comprometido del invierno, en junio y julio, la gente podrá contar con este complemento.

