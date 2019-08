Alina Moine habló sobre los rumores de romance con Marcelo Gallardo: "Tenemos una buena relación"

"No, no, no. Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar, pero por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos buena relación, pero no, no, no pasó nada”, remarcó Alina.

“No tengo idea de dónde salió esto, pero lo desmiento”, sentenció entre risas, ante la insistencia del cronista.

"AHí está la palabra de Alina, súper simpática, pero se puso muy nerviosa", disparó De Brito al ver la nota. "Se puso roja, se puso colorada, se reía", agregó.

"Es una negadora serial, siempre tuvo bastantes chanchullos..", dijo en forma lapidaria Yanina Latorre, a lo que Karina Iavicoli sumó: "Le gusta los casados". "Es compañera de mi marido, no quisiera traerle un problema a mi marido, pero no es muy querida por las esposas de la gente", contestó con ironía la esposa de Diego Latorre. "Y no es porque sea una bomba, es porque es complicada en algunos aspectos", remató antes de asegura que Alina "está con Gallardo". "Tengo más data, para mañana", advirtió divertida.

"Gallardo mandó a gente allegada al club a que se comuniquen con periodistas para que desmientan que estaba teniendo una relación con la mamá de sus hijos. Él se hace cargo del chico y está todo bien, pero mandó a aclarar que está separado, porque hay otra persona en su camino, que es Alina Moine, que está soltera y estaría comenzando una relación con él. Gallardo desmiente lo de Moine, que tiene algunos antecedentes, y dice que lo quieren desestabilizar con este rumor, pero desde el lado de Alina dicen todo lo contrario, no hablan de desestabilización ni de Superclásico”, fue lo que dijo el jurado del Súper Bailando 2019 en su programa de radio El Espectador(AM CNN 950), en referencia a una información que su colega, Carlos Monti, había revelado sobre el estado civil del entrenador.

