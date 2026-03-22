Cómo arranca la semana en Neuquén: ¿Sigue la inestabilidad?

El pronóstico anticipa jornadas variables, con temperaturas en ascenso y probabilidad de tormentas en varias regiones de la provincia.

La semana en Neuquén comenzará con tiempo cambiante, marcado por el aumento de las temperaturas y condiciones de inestabilidad que se acentuarán hacia mediados de semana, de acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ).

Según el organismo, entre el lunes y el miércoles se prevén jornadas con nubosidad variable, períodos de viento y probables tormentas en distintos sectores de la provincia, especialmente en los valles y la zona cordillerana.

En la ciudad de Neuquén , el lunes se presentará con cielo parcialmente nublado y la temperatura máxima podría alcanzar los 24 grados hacia la tarde, acompañado por viento moderado. En tanto, se espera que para la noche la mínima sea de 11 grados. Se espera que las rafagas de viento alcancen los 50 kilómetros por hora.

Clima - nublado (1) Claudio Espinoza

Para el martes se espera que la mínima sea de 1 grado y ascienda a los 21 grados. El viento estará presente durante toda la jornada. Con una velocidad constante de 40 kilómetros por hora, podría estar acompañado de ráfagas de 50 kilómetros por hora.

El miércoles, en tanto, el cielo estará despejado, mientras que la temperatura se espera que ascienda a los 24 grados. No obstante, se espera que el viento disminuya y las ráfagas no superen los 24 kilómetros por hora.

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En la zona centro de la provincia el panorama será similar aunque con mayor incidencia del viento. El lunes habrá nubosidad en aumento, mientras que el martes se registrará un incremento de la temperatura junto con condiciones propicias para tormentas aisladas. El miércoles se mantendrá la inestabilidad, con probables lluvias intermitentes y ráfagas que podrían intensificarse durante la tarde.

La región cordillerana, especialmente en el sur neuquino, será una de las más afectadas por la inestabilidad. El lunes se espera cielo mayormente cubierto con lluvias débiles o dispersas. Hacia el martes las precipitaciones se volverán más frecuentes, y el miércoles continuarán las lluvias, con posibilidad de tormentas en algunos sectores. En áreas de mayor altura no se descartan nevadas, dependiendo de las condiciones térmicas.

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En el norte neuquino, el inicio de semana será algo más estable. El lunes se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas, mientras que el martes se registrará un aumento del calor y la nubosidad. Para el miércoles se prevé la probabilidad de tormentas aisladas, principalmente hacia la tarde o noche, con viento moderado.

Por su parte, la región de la meseta tendrá jornadas con temperaturas en ascenso y presencia de viento. El lunes se mantendrán condiciones relativamente estables, pero el martes el ambiente será más cálido. El miércoles aumentará la inestabilidad, con posibles tormentas dispersas y ráfagas intensas en zonas abiertas.

De esta manera, el pronóstico de la AIC anticipa un inicio de semana con condiciones típicas de transición estacional, donde el calor, el viento y la inestabilidad serán protagonistas en gran parte del territorio neuquino.