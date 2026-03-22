Domingo gris en Neuquén: qué pasa con la lluvia y el viento en el arranque del otoño

El Servicio Metereológico Nacional y AIC anticipan lo que vendrá en el inicio de esta nueva estación donde el fenómeno ya se siente en la jornada.

El otoño edijo presente en la ciudad de Neuquén y el Alto Valle con el pronóstico de un domingo inestable, cielo cubierto y la presencia de lluvias débiles desde las primeras horas del día. Rige aún la alerta amarilla por nevadas en la zona de la coredillera.

El cambio de estación llegó con un descenso de temperatura y condiciones típicas de un escenario otoñal que se irá consolidando en los próximos días. Ya se nota en el ambiente el paisaje amarillo.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional , la jornada comenzó con una temperatura de casi 14 grados, cielo nublado con lluvias débiles y una humedad del 70 por ciento.

image La alerta amarilla por partre del Servicio Metereológico Nacional para este domingo 22 de marzo.

El viento se percibe muy leve del este a 6 kilómetros por hora, con buena visibilidad en torno a los 15 kilómetros. Para el resto del día se prevén precipitaciones durante la mañana, condiciones mayormente nubladas hacia la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche, con una mínima de 13 grados y una máxima que alcanzará los 18 grados.

Pronóstico en Neuquén: lluvias e inestabilidad del otoño

En paralelo, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coincide en el panorama general de inestabilidad.

Durante el día se espera cielo mayormente cubierto, una temperatura máxima cercana a los 20 grados, viento del sudoeste a 12 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.

Clima Nublado frio 05

Hacia la noche se anticipa una mejora relativa con descenso marcado de la temperatura hasta los 3 grados, cielo mayormente despejado y aumento de la intensidad del viento que podría alcanzar los 28 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 46 kilómetros por hora.

El ingreso de aire húmedo en la región genera condiciones favorables para lluvias y chaparrones en distintos puntos del Alto Valle, en una jornada que combina nubosidad persistente, viento y temperaturas moderadas a bajas.

El arranque de la semana del 23 de marzo

El pronóstico extendido muestra una semana de mucha variabilidad térmica. Para el lunes se esperan temperaturas entre 10 y 20 grados, el martes entre 16 y 22, el miércoles entre 9 y 23, el jueves un descenso con máximas de 16 grados, mientras que hacia el viernes y sábado se prevé un repunte térmico con máximas que podrían alcanzar los 29 y 28 grados respectivamente.

Así, Neuquén inicia el otoño con un escenario cambiante, donde la lluvia, el viento y el descenso térmico marcan el pulso de los primeros días de la nueva estación.

Alerta amarilla por nevadas en la cordillera

Nuevamente el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas que se extenderá desde el extremo sur hasta el norte neuquino cordillerano. Explicaron que esa alerta refiere a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidiana". También que el área se verá afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Adelantaron que, en estos casos, "se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Las zonas comprendidas dentro de la alerta serán: cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar, cordillera de Aluminé, cordillera de Chos Malal, cordillera de Loncopué, cordillera de Minas, cordillera de Picunches y cordillera de Ñorquín.

El organismo nacional indicó que las nevadas se registrarán durante la madrugada y mañana del domingo.