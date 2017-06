Allende podría ser sancionado por pinchar al León

El defensor de Pacífico de Alver, ex Rojo, contó que usó agujas para parar a los delanteros. El audio causó revuelo y el presidente del club piensa en multarlo.

Córdoba.- El ex Independiente de Neuquén, integrante de la histórica victoria de Pacífico de Alvear ante Estudiantes por Copa Argentina, podría ser sancionado por el club por haber usado agujas contra los delanteros. El defensor contó en radio Vorterix Córdoba que pinchó al delantero Juan Otero, como lo hacía justamente el León en décadas pasadas. “A Otero lo maté... ¿Pero qué querés que haga? Sabíamos que teníamos que ensuciar el partido y pinchaba con agujas a los delanteros de Estudiantes”, narró el jugador que estuvo en el Rojo en el último Federal A. La versión fue confirmada por Otero: “Le dije a Allende ‘esto es fútbol, no una pandilla’. Y le dije al línea y sólo se reía, me dio una bronca”.