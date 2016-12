Almacenarán la orina y la convertirán en fertilizante

Amsterdam.- Holanda está llevando al límite su afán por el reciclaje y las apuestas verdes. Así las cosas, los amantes de la música y de la cerveza (la holandesa, por sobre todas las otras) podrán ahora sentirse más orgullosos que nunca cada vez que vayan al inodoro cuando estén asistiendo a bailar o a un concierto porque estarán cooperando con la protección del planeta. La sala de conciertos AFAS Live, en Amsterdam, recogerá todo el pis de los asistentes masculinos en un gran tanque, la transportará a una planta de tratamiento y la convertirá en un tipo de fertilizante rico en fosfato.

Esto será a partir de mañana, cuando ya sea 2017 y cada gota que guarden los baños del Heineken Music Hall recibirá un trato especial. La orina viajará por toda la ciudad para ser tratada y tener un mejor uso que acabar en las tuberías de cualquier lugar y terminar cayendo, tristemente, en alguno de los canales de la famosa ciudad holandesa.

De momento, varias plantas de tratamiento de aguas residuales localizadas en Gooi y Vecht Amstel, en el este del puerto de Amsterdam, han acordado tratarla. Tres tanques llenos, que contienen unos 40.000 litros de orina, son suficientes para fertilizar un campo de fútbol, que reglamentariamente miden unos 70 metros de ancho por 105 de largo: o sea, con tres tanques llenos se fertilizan 7350 metros cuadrados.

Cada acontecimiento musical que acoge esta sala de conciertos reúne un promedio de 3000 hombres. A las mujeres no se las tendrá en cuenta por motivos que los organizadores presentan como obvios: los hombres no necesitan tirar de la cadena o usar papel higiénico, lo que podría bloquear el tanque. Lamentablemente, los baños de mujeres no son adecuados para este tipo de herramientas verdes y no hay inodoros libres de agua.

No es la primera vez que Amsterdam experimenta con la recolección de orina, pero siempre se hizo de forma puntual y no como es este caso, que pretende establecer este sistema como algo habitual. El pasado abril, durante King’s Day, el día que Holanda celebra el cumpleaños de su rey, las autoridades locales pusieron a disposición de los asistentes tres aseos especiales dirigidos a hombres. Los organizadores de AFAS Live creen que la cerveza y la música serán más efectivas para producir la orina. El 2 de diciembre, lograron recoger 4125 litros en un concierto de Status Quo. Según cifras oficiales, si toda la orina de la ciudad de Amsterdam se pudiera conservar, cada año produciría fertilizante para tratar el equivalente de 73.500.000 metros cuadrados de plantas. La cerveza es un conocido diurético, no sólo debido a las cantidades que se beben sino también a las cualidades intrínsecas del alcohol. Cada gramo ingerido aumenta la excreción de orina en 10 ml. Y el fosfato resultante se convierte en estruvita, una especie de estiércol muy fértil y muy útil.

7350 m2 Tres tanques llenos pueden fertilizar el equivalente a una cancha de fútbol.

Sólo se hará en el baño de hombres: es más fácil conservar las muestras que van del inodoro a un tanque.

Ojo, en el cuerpo trae problemas

La estruvita es un mineral de la clase de los minerales fosfatos. De hecho, del fosfato resultante de la orina surge este mineral que se convierte en estiercol y termina resultando tan útil para la tierra. Sin embargo, su presencia en el organismo humano suele representar un problema, porque genera cálculos renales o en la vejiga. Y aparece en aparatos urinarios que se alcalinizaron o se infectaron con bacterias. Suele encontrarse asociada a otros minerales como la newberyita, hannayita, brushita o stercorita.