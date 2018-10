Alperovich dijo que quiere volver a gobernar Tucumán

Tucumán. El senador nacional José Alperovich confirmó que será candidato a gobernador de Tucumán en 2019 y aclaró que su postulación será por fuera del Partido Justicialista para competir con el actual mandatario provincial y su sucesor en el cargo, Juan Manzur, cuya gestión criticó duramente. “Voy a ser candidato”, aseguró el ex gobernador, quien condujo la provincia de Tucumán durante 12 años y, al no poder buscar una nueva reelección, apostó por Manzur, su vicegobernador en el último período de su gestión. Pero ahora está disgustado. “Ver esta Tucumán no me gusta y por eso decidí trabajar fuerte para el año que viene. Deseo unir en serio al peronismo: a nivel provincial y nacional”.