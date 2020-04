Gol de Antonio Alzamendi (River Plate vs Esteaua de Bucarest 1986)

“Es la única Copa Intercontinental que tiene el club, por eso en mi opinión es el más importante de todos, sin desmerecer el logro de Madrid y ante Boca, pero aquel equipo fue impresionante y le ganó a un rival muy duro que era casi le selección rumana”, agregó Alzamendi.

GOL Quintero | River Plate - Boca Juniors | Final (VUELTA) | CONMEBOL Libertadores

El delantero, de 63 años, campeón con River y con Independiente en la Argentina, y con la selección uruguaya en la Copa América de 1987, agregó en charla con Télam que “ese equipo fue una locura lo que jugaba, lo que metía y el convencimiento: nos sentíamos campeones antes de empezar”.

“¿Sabés lo que era jugar con esos jugadores? El Beto Alonso fue único, ese sí que era enfermo de River. Estaba adelantado. O Roque Alfaro que era un 10 terrible y en ese equipo corría y marcaba a todos. Los de arriba respirábamos por la defensa que teníamos”, recordó.

En cuanto al hecho de haber sido elegido la figura del equipo en esa final jugada en Japón, Alzamendi admitió que “la figura de ese partido fue Montenegro, lo que jugó y marcó ese día fue tremendo, le tendrían que haber dado la llave del auto a él. Y a mí y me dejaban festejar, ja”.

“Cuando me hablaban los japoneses por el premio y me decían de la llave, todo muy protocolar, yo miraba a mis compañeros y me quería matar. No los aguantaba más, en un momento me fui y terminé dando la vuelta con los muchachos, corriéndolos de atrás”, rememoró Alzamendi.

