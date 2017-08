Boudou fue acusado de "falsedad ideológica" por la utilización de "documentos apócrifos" en la transferencia de un vehículo Honda CRX, en 2003, el cual compró en 1993 en Mar del Plata, antes de ser funcionario.

La fiscal Stella Maris Scandura había pedido tres años de prisión en suspenso para Boudou y sus cómplices, aunque la decisión final era de los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de la Capital Federal: Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg.

Para Scandura, el ex ministro de Economía falsificó el formulario 04, donde registró una dirección falsa, el 08 con las firmas originales y el 012, ya que no anotó allí el cambio de motor que hizo entre 1994 y 1995. Según la denuncia, Boudou buscaba ocultar el vehículo durante su proceso de divorcio de su ex esposa, Daniela Andriuolo, radicada hace varios años en Italia.

En consecuencia, la fiscal encontró al ex vicepresidente y a su ex novia Agustina Seguín, "cómplices primarios del delito de falsedad ideológica de documentos que acredita dominio y titularidad del vehículo y permiso para circular".

Los gestores Andrés Alberto Soto y Rodolfo Basimiani y la ex funcionaria del Registro Automotor María Graciela Taboada de Piñero se encuentran imputados como presuntos "coautores".

El ex vicepresidente además enfrenta otra acusación por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra venta de la ex Ciccone Calcográfica, causa recientemente elevada a juicio oral y público.

También se espera que en breve el fiscal federal Ramiro González pida que a Boudou se lo juzgue por la compra irregular de unos veinte vehículos de alta gama cuando se encontraba a cargo del Ministerio de Economía y de esta forma sumará otra causa en etapa de juicio.