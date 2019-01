Amarula, el imbatible rey de las cuadreras

Firme en el trote y veloz desde la partida con un remate aún más eficaz, desairó a todos los rivales que lo retaron en las diferentes canchas de la región. Y en todas les pasó por al lado como una flecha rumbo al disco.

En su palmarés acumula triunfos en el Club Hípico Riveras Neuquinas de Vista Alegre, en Los Olivillos de Chimpay, en el Cipriano Catriel y en el óvalo del Hipódromo Ciudad de Neuquén.

En estos dos últimos escenarios corrió dos veces, la última hace un mes cuando le ganó el mano a mano y el título de más rápido del año, a Josefina. Dos veces lo montó Jorge Espinoza y otras cuatro Matías Ortiz, quien lo cuida en el stud El Sauce de Ingeniero Huego, donde se aloja y se prepara el invicto.

“Es un caballo que tiene cinco años. Lo adquirí gracias a un amigo que se llama Paulo da Silva, quien trabaja como entrenador en Paraguay”, contó Medhi.

“En realidad la dueña del caballo es mi señora, Vanina. Es un regalo que le hice a ella”, confesó este propietario, quien dijo que hace once años se dedica a la cría de caballos. “Lo compré en noviembre de 2017”, precisó y comentó las razones que lo llevaron a decidirse por adquirirlo más allá de su linaje y buena parada. “Me habían pasado varios de los videos de sus carreras. Y cuando pedí que me pasaran una en la que haya perdido, Paulo me contestó: no te la puedo pasar porque no perdió nunca. Ahí fue cuando, junto a la familia, nos decidimos a comprarlo ”, aseguró.

“Ojalá podamos correr La Copa Challenger”, dijo Martín Medhi, su dueño.

13 carreras disputó Amarula

El zaino del stud El Sauce compitió en siete carreras en Brasil y otras seis en canchas de la región, y las ganó todas.

No tiene techo

Medhi está convencido que Amarula “es el mejor caballo” que tuvo hasta ahora. “Y el récord creo que también es excepcional”, dijo orgulloso.

En la región es un ejemplar que no tiene rivales. Los superó a todos. “Por eso ahora estamos esperando que aparezca algún contrincante”, apuntó, y consultado sobre si la intención es probarlo en otros hipódromos del país, fue más cauto. “La idea en realidad es correr cerca de casa. Por mi trabajo (es médico), no dispongo de tanto tiempo y me cuesta mucho salir a otras provincias. Lo ideal sería que vengan a correrlo acá”, afirmó.

Al momento de trazar un objetivo se ilusionó con ser parte de la Copa Callenger, un certamen que reúne a los mejores caballos del país y que se realiza todos los años en diferentes sedes (la de esta temporada aún no está asignada). “Ojalá se pueda dar y podamos dejar bien representado a Río Negro”, concluyó.