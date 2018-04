Amenazaron a la actriz porno que estuvo con Trump

El identikit, elaborado por un artista forense, muestra a un hombre blanco de entre 30 y 35 años, vestido con un buzo y de rasgos simétricos, ojos claros, pómulos prominentes, mandíbula ancha y barba de tres días. El pelo relativamente largo y con raya al medio cae a ambos lados sobre la sien.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, dice que el hombre la amenazó en 2011 para que no revelara su encuentro en 2006 con Trump. La actriz explicó que no denunció la amenaza en ese momento porque tendría que haber destapado también la cita y eso le daba miedo. “No quería que se supiera, no quería que mi familia se enterara de esa forma, no quería que mi vida quedara patas arriba”, declaró. En ese entonces no le había contado al marido sobre el hecho. “No quería que pensara que era una mala madre y que ponía a mi hija en peligro”, señaló.

Daniels dice que tuvo una relación sexual con Trump en 2006 y que el abogado del magnate, Michael Cohen, le pagó 130.000 dólares días antes de las elecciones para que mantuviera silencio. El letrado reconoció el pago, pero no explicó por qué.

Una audiencia muy mediática

Daniels declaró el lunes en una audiencia que causó un gran revuelo mediático. Mientras la Casa Blanca niega formalmente ese encuentro amoroso, Trump dijo que no tenía información del pago del que habla la mujer.