Amigo de Maradona: "Diego estaba cansado de vivir"

El amigo íntimo de Diego Armando Maradona desde hace más de 20 años, el italiano de 47 años Stefano Ceci, contó en una entrevista a un medio italiano como se sentía el ex futbolista antes de su muerte y su falta de ganas por seguir viviendo.

“No estaba físicamente a su lado cuando murió. El coronavirus me lo impidió: Argentina todavía está cerrada a los extranjeros. La última vez que lo escuché, una semana antes de que lo operaran, fue en FaceTime. Pero una cosa puedo decir con seguridad: Diego se dejó llevar. Estaba cansado de vivir mucho tiempo. Estaba deprimido. El encierro y todas las restricciones de la pandemia le dieron el golpe final. Puede haber errores y negligencias, pero él me lo dijo desde hace al menos un año: Tanito, estoy cansado, voy con mi papá y mi mamá. Me queda poco”, reveló Ceci en un entrevista del diario italiano La Repubblica.