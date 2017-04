"Amo ir, soy fanática"

“Todavía no sé qué bailarín me va a acompañar, me están cerrando el equipo”, adelantó la esposa del ex futbolista Diego Latorre, que además manifestó su enorme alegría por poder volver a la pista más famosa del país. “Me encanta sumarme al gran show de la TV argentina, soy fanática, amo ir. Encima, te ponen divina y aprendés”.

La polémica panelista ya fue parte del programa de Marcelo Tinelli en el 2014 y su paso estuvo plagado de cruces con Evelyn von Brocke, su archienemiga, que en ese momento recién se divorciaba de Fabián Doman.

En esa edición, Yanina no consiguió llegar a instancias finales y fue eliminada por María Eugenia Ritó, otra de las posibles concursantes de este año. ¿Se repetirá la historia?.

Confirmados

Por el momento, los que ya le dijeron que sí al conductor fueron Naiara Awada, la Chipi, Melina Lezcano y Gastón Soffritti, quien bailará con su novia.