Amor a pleno: Cande Tinelli a los besos con Coti Sorokin

Hace semanas que en la prensa del corazón se habla del romance entre Cande Tinelli y Coti Sorokin. Todo comenzó con rumores y luego fueron los propios protagonistas los que dieron pistas firmes sobre la relación amorosa que los unía. Primero se los vio juntos almorzando en un restaurante en la provincia de Mendoza. Si bien la foto mostraba cierta complicidad entre ambos, no daba la certeza de romance. Luego, a fines de noviembre, Cande había subido un video en el que se ve a Coti tocando la guitarra y cantando con su flamante pareja la canción “Quiero ser mar”.

Con el nuevo posteo ya no quedan más dudas del romance entre Cande y Coti, que llegó después de que él se divorciara de la mamá de sus hijos, con quien estuvo casado 25 años y que además formó parte de sus sociedad como artista, lo que lo puso en una situación de litigio. La mujer había expresado públicamente su indignación al enterarse de que su ex estaba en pareja con cande; no le gustó cómo el cantante blanqueó su noviazgo sin antes, según los dichos de ella, habérselo planteado primero a su familia.

besos.jpg La primera imagen mimosa de cande y Coti, que luego fue borrada de sus historias.

Ana Rosenfeld, abogada de Valeria Larrarte, reveló que Coti Sorokin solicitó un bozal legal para su ex y madre de sus cuatro hijos. “El divorcio terminó, lo económico está arreglado. Lo único que sí es que apelé al bozal legal, porque yo entiendo que el bozal legal puede ser una medida preventiva cuando en realidad la otra persona va a hablar del otro, que lo puede lastimar”, explicó la letrada.