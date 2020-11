Coti publica fotos con Cande y su ex rompe el silencio

"Me sentí un poco decepcionada por el manejo del tema ya que siempre fuimos tan reservados y cuidamos a la familia. No cuidó a mis hijos menores porque ellos se enteraron por las redes. Me sentí muy defraudada", le expresó la también socia del artista, en un audio de Tomás Dente, panelista de Nosotros a la Mañana.