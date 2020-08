Andino a LMN: "Pido disculpas y quiero la vuelta a Boedo como un cuervo más"

En ese contexto, LM Neuquén contacto a Andino, quien recién llegado a su hogar desde el canal, se sorprendió por la dimensión y repercusión que adquirió el asunto, la polémica que se generó y dejó en claro que jamás pretendió ofender a un club con el que "tengo empatía y lazos desde chico". Hasta se declaró a favor de "la vuelta a Boedo".

"La verdad que no tengo redes sociales pero me estoy enterando ahora, por eso volví a ver el pase. Más allá del chiste, que a veces el folclore te lleva a eso, quiero aclarar que yo reivindico y deseo la vuelta de San Lorenzo a Boedo como si fuera un hincha más", explicó el conductor.

"No te olvides que me crié en Parque Patricios y si bien mi papá era de Huracán, la familia estaba dividida entre cuervos y quemeros. Después me mudé a Caballito, barrio minado de hinchas de San Lorenzo. Y seguí la campaña del '82, en la que llenó todas las canchas en la B. Iba con amigos del Ciclón, luego nos gastabámos a la vuelta, pero era todo sanamente. San Lorenzo es un grande, tiene una historia sufrida como Racing y me merece el mayor de los respetos. Recuerdo que hasta a mi papá siendo de Huracán lo afectó que se fuera del barrio, se extraña ese templo sagrado del fútbol y ojalá vuelvan pronto", alegó Andino, con la pasión que lo caracteriza cuando del más popular de los deportes se trata.

Para fundamentar que lejos de bronca profesa simpatía por la entidad azulgrana, que en parte marcó su infancia más allá de su corazón racinguista, fundamentó. "Hasta los 10 u once años iba a ver el clásico de barrio más grande del mundo, San Lorenzo-Huracán, acompañando a la familia. Me duele que haya gente que se pueda haber ofendido", agregó, apenado y sincero, este futbolero de ley.

-> Su nombre en el Nuevo Gasómetro

Como si fuera poco, Andino reveló otro dato que pocos saben. En su momento contribuyó para la construcción del actual estadio azulgrana, el Nuevo Gasómetro (creado en 1993 bajo la gestión de Fernando Miele).

¿Cómo? "Así como ahora venden metros cuadrados para hacer la cancha, en su momento fueron azulejos con nombres de los hinchas que están en la Nave, en la zona de vestuarios, debajo de la platea norte. Resulta que el contador de mi papá, de apellido Saponare, era enfermo de San Lorenzo y nos enganchó para recaudar jaja. Insisto, me crié de chico yendo a ese estadio, espero verlo levantarse de nuevo e imponente en Avenida La Plata. Tengo mucha empatía por San Lorenzo y tiene que estar en el lugar que se merece por toda su hinchada y lo que representa en nuestro fútbol", culminó Guillermo.

