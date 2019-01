“De ninguna manera Juan va a tocarle el culo estando yo ahí y va a decir que se equivocó. No era la relación que yo tenía con Juan ni todo el grupo de amigos que nos juntábamos”, remarcó. “Andrea sabe que él la confundió con María y le pidió perdón. Y cuando alguien te pide perdón por un error, creo que el tema está cerrado ahí”, sostuvo, y añadió: “Es un tema de ella. Ella lo puede vivir así, pero yo lo viví diferente”.

“Un balde de agua fría”

Novak también se refirió a las acusaciones de acoso y abuso que pesan sobre el actor, que actualmente se encuentra junto a su familia en Brasil. “Esta historia de Calu (Rivero) y Thelma me cayó como un balde de agua fría. Me impactó cuando me enteré de estas cosas, aunque a Juan no lo veo hace unos años”, aclaró.

“Lo importante es que haya un cambio cultural y que estas cosas no las vivamos más como una joda o algo normal”, postuló. “Lo importante es que se habla de este tema. Mi hija me va a avisar si cualquiera la toca o le dice algo. Antes esto era muy difícil de contar. Y desnuda otra cuestión de un cambio que se viene en los guiones”, recalcó el actor.