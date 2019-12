"Obvio me angustiaba", reconoció. "Me di cuenta lo que sufrió mi madre y mi padre, que de hecho sufrió con su propia vida", sostuvo la actriz. "Me impactó mucho cuando me dijiste 'mi viejo se murió por la denuncia'", comentó Novaresio, a lo que Del Boca, ratificó: "Si, claro, porque mi papá estaba muy bien. Mi papá era un hombre sano, con una mente brillante, trabajador hasta sus 87 años, con proyectos y, claro, los tiempos no son los mismos a esa edad que a los 50", planteó.

"Vi como fue deteriorándose, entró en una tristeza que lo levó a una depresión y dijo: 'De esta no salgo'. Él se mentalizó y se despertó con un cáncer en el cerebro. Esto en tres meses", relató.

"Traté de tomar una enseñanza de eso, aunque todavía me duele porque es algo que tuvo que ver conmigo", manifestó con lágrimas en sus ojos. "Pero él no lo entendía, sostenía que mi carrera no lo iba a poder soportar. Me dijo: 'Este es el fin de tu carrera'. Y yo le dije: 'La verdad es que uno construye la carrera con el tiempo y el prestigio que uno logra, no se logra en una universidad, sino con los años'", agregó.

"Yo creo que eso es más fuerte. Yo creo que el público, que son nuestros votantes, los que nos eligen, en algún momento se iban a dar cuenta que yo hace 50 años que trabajo; que he pasado por todos los gobiernos; que no he trabajado por un gobierno, sino que tenía rating y por eso me contrataban. Por eso este año estuve en teatro y jamás tuve una puteada adentro de la sala", sentenció.

Luego de recordar que intentó contener tanto a su hija como a sus padres, contó que tocó fondo con la partida de su papá. "No me enojé, me dio mucho dolor la situación", expresó.

Consultada sobre si le quedó algo por decirle a su padre, Del Boca aseguró: "Todo se lo dije en vida. Es más, lo último que mi padre me dijo, fue el día que volví de la única indagatoria a la que fui. Me agarró de la mano fuerte y me dijo 'Te amo'. Yo siento que mi papá está dentro de cada uno de nosotros", remarcó haciendo alusión implícita a los integrantes de su familia. "Y todo el tiempo siento que me habla y me lo demuestra con cosas, situaciones en las que digo: 'Tenés razón papi'", añadió.

En otro pasaje del programa, Del Boca se mostró esperanzada con el gobierno de Alberto Fernández, ratificó su pertenencia al peronismo y su abogado, Juan Pablo Fioribello, explicó en qué situación se encuentra la causa por una presunta defraudación al Estado, debido al otorgamiento de $36 millones a la productora de la actriz, a través del Ministerio de Planificación para financiar el proyecto de Mamá Corazón.

"La causa está en el Tribunal Oral N° 7, a punto de empezar el juicio oral. Yo siempre digo que la mejor forma de que esto se aclare es el debate oral que nos va a permitir ver las cosas. No hay un solo testigo en contra, no hay una sola pericia en contra. La única pericia es de la Corte Suprema de justicia de la Nación, que dice que todos los fondos recibidos fueron volcados en la novela. No hay un solo elemento de cargo en contra", recalcó.

"No es una causa jurídica, sino política. es muy triste ver cómo se ensucia a una persona. no me cabe la menor duda de que va a salir absuelta Andrea porque no hay forma de inventar lo que no hay", subrayó. "Después seguramente dirán que zafó porque es amiga de Cristina (Kirchner). No es amiga de Cristina. Se va a demostrar que la causa es un invento político". insistió.

En cuanto a la novela, Del Boca aseguró que se terminó de grabar, que está guardada y que "la cajonearon". Está terminada de editar más del 85%", precisó.

"La contra cara va a ser cuando digan que no había motivos, serán una disculpas, pero nadie me va a devolver a mi papá. En esa situación, ¿qué tendría que hacer?. Terminemos de elegir a ciertas figuras públicas para atacar, porque la verdad nos estamos despedazando entre nosotros", lamentó Del Boca.

